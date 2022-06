Theresienschule in Hilden : Schulhof bald bienenfreundlicher

Theresienschule in Hilden

Hatten viel Freude an der Pflanzaktion der Theresienschule: (v.l.) Johanna und Amalia (beide 13, Klasse 7). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Schülerinnen der Thersienschule haben gemeinsam mit dem Naturschutzbund einen Grünstreifen an ihrer Schule neu gestaltet. Dort sollen die beiden schuleigenen Bienenvölker Nahrung finden.

Einen Grünstreifen des Schulhofs an der Theresienschule haben Schülerinnen der 7a unter Anleitung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) in Hilden bepflanzt. Mit Spitzhacke, Schaufel und anderem Gerät wurde das etwa zehn Meter lange Beet zwei Tage lang beackert. „Das war Schwerstarbeit“, berichtet Silke Gandor, Biologie-Lehrerin und Klassenlehrerin der 7a.

Allen Beteiligten hat die Arbeit dennoch Spaß gemacht. Schließlich ging es bei dem Schulprojekt darum, ein Areal auf dem Schulhof zu schaffen, auf dem Bienen Nahrung finden können. Denn in dem Schulgarten leben zwei Bienenvölker. Alle Schülerinnen, die morgens mit dem Rad zur Erzbischöflichen Schule an der Gerresheimer Straße fahren und ihr Fahrrad am Schulgarten abstellen, können die Bienen aus nächster Nähe beobachten.