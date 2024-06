Für ganz Hilden zuständig Schule verabschiedet Ganztags-Koordinator

(RP) In den wohlverdienten Ruhestand wurde jetzt Bernd Eichmann, stadtweiter Koordinator der Ganztagsbetreuung an Grundschulen und langjähriger Begleiter der OGS-Ferien-Aktionen, verabschiedet. Mit einer großen Feier an der Wilhelm-Busch-Schule (WBS) sagten Kinder und Wegbegleiter: „Tschüss und vielen Dank.“