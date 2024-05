7. bis 10. Juni in Hilden Schützenfest in diesem Jahr ohne Kirmes

„Die Schausteller meiden Hilden“, sagt er. In den vergangenen Jahren hätten die Karussellbetreiber hier kaum Umsatz gemacht. Deshalb habe die Schützenbruderschaft in diesem Jahr keinen Schausteller für den Nove-Mesto-Platz gewinnen können. Im Bereich des alten Marktes werde ein Kinderkarussell aufgebaut, auch die Versorgungsstände mit Getränken und Speisen stehen wieder an der Mittelstraße. Auf Autoscooter & Co. auf dem großen Platz an der Itter müssten die Hildenerinnen und Hildener in diesem Jahr jedoch verzichten.