Brauchtum in der Itterstadt Startschuss fürs Hildener Schützenfest

Hilden · Der Fassanstich auf dem alten Markt läutete am Freitagnachmittag die Feierlichkeiten ein. Am Samstag und am Sonntag folgt dort und an anderen Orten in der Innenstadt von Hilden noch jede Menge Programm.

07.06.2024 , 17:49 Uhr

Den Fassanstich zum Schützenfest übernahm Bürgermeister Claus Pommer (rechts). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mit dem traditionellen Fassanstich auf dem alten Markt in Hilden ist das Fest des Schützenvereins St. Sebastianus am Freitagnachmittag eröffnet worden. Gefeiert wird vom 7. bis zum 10. Juni. Anders als noch in den vergangenen Jahren konzentriert sich das Fest auf den Marktplatz, denn die Schützen haben diesmal keine Kirmes auf dem Nove-Mesto-Platz organisiert. Grund für diese Entwicklung seien sinkende Umsätze der Schausteller, hieß es im Vorfeld der Eröffnung. Diese würden Hilden meiden, hatte Brudermeister Richard Prell erklärt. Kasse machen wollen aber die Verkäufer, die ihre Stände auf der Mittelstraße von der Reformationskirche an in östliche Richtung aufgebaut haben. Darunter mischten sich auch ein Karussell auf dem Markt und eine Bungee-Anlage für Kinder auf Höhe der Sparkasse – so ganz auf kirmestypische Angebote verzichtet das Schützenfest also auch in diesem Jahr nicht. Für Programm ist reichlich gesorgt. Am Samstag startet um 11 Uhr das Lichtpunkt-Schießen. Um 15 Uhr steht der Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen an, der von Peter Weisheit musikalisch begleitet wird. Der Schützenball im Festzelt startet um 20 Uhr und ist die einzige Veranstaltung, für die Eintritt gezahlt werden muss. Die Band Sickspack spielt an diesem Abend Cover-Rock. Die Schützen haben angekündigt, dass es Karten auch an der Abendkasse geben soll. Am Sonntag haben ab 14.30 Uhr die Gastvereine ihren Auftritt. Sie ziehen vom Warrington-Platz aus durch die Fußgängerzone. Für 15.45 Uhr sind ein Platzkonzert und die Parade vor dem Bürgerhaus geplant. Um 16.30 Uhr folgt das Abschlussspiel der Kapellen im Festzelt, bevor um 17 Uhr die Gastvereine offiziell im Festzelt begrüßt werden. Ab 18 Uhr spielt die Blaskapelle Garath.

(elk/tg)