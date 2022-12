Ärger in Hilden Schützen von Zuschuss-Ablehnung entsetzt

Diese Aussage sei „untragbar und eine Zumutung für jedes Vereinsmitglied“, so Prell. Der älteste Verein in Hilden, der das Unesco-Weltkulturerbe Schützenbrauchtum vertritt, habe einen Schlag ins Gesicht erhalten. „Alle Mitglieder sowie der Vorstand der Schützenbruderschaft arbeiten ehrenamtlich jedes Jahr auf den Höhepunkt des Schützenbrauchtums hin – das Schützenfest“, so Prell weiter. Während des Schützenfestes werde eine große Vielfalt an Angeboten für jede Altersgruppe geboten. Er listet auf: der kostenfreie Seniorennachmittag mit Kaffee, Kuchen und Unterhaltung, das kostenfreie Preisschießen für Kinder und Jugendliche auf der Lichtpunktanlage im Zelt, „aber auch unsere Kirmes im Herzen von Hilden (Mittelstraße/Nove-Mesto-Platz) mit Kinderkarussell, Autoscooter und vielen anderen Attraktionen bietet für jedes Alter Vergnügen und Freude“, erklärt der Vorsitzende der Schützen. Zum Zeitpunkt der Kirmes werde somit die Attraktivität der Hildener Innenstadt gesteigert. Prell: „Anscheinend tragen einige Ratsfraktionen dieses gesellschaftliche Ereignis in Hilden nicht mit.“