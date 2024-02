Brauchtum in Hilden Schützen feiern traditionelles Frühlingsfest

Das traditionelle Frühlingsfest der Hildener Schützen ist in diesem Jahr am Samstag, 23. März. Das teilte die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft von 1484 jetzt mit. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde früher. Das Frühlingsfest findet in der Schützenhalle an der Oststraße 80 statt.