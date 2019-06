Hilden : Sebastianer laden zum Schützenfest ein

Von links Adjutant Bernd May, Königspaar Ossila und Richard Prell, Bürgerschützenkönig Kevin Buchner, vorne Adjutantin Roswita May. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Für die Mitglieder der Bruderschaft ist das Schützenfest vom 14. bis 17. Juni der Höhepunkt im Schützenjahr.

Die St. Sebastianer Schützenbruderschaft Hilden vereinigt Sport und Brauchtumspflege. Deshalb ist der Verein Mitglied im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften, im Rheinischen Schützenbund und im Bund Deutscher Sportschützen. Und jetzt wird groß gefeiert: vom 14. bis 17. Juni. Das Heimatfest beginnt am Freitag, 14. Juni, um 17 Uhr mit dem Fassanstich durch die Bürgermeisterin Birgit Alkenings auf dem alten Markt. Dazu marschieren die Schützen, angeführt von Oberst Manfred Hill unter den Klängen des Artellerie Fanfarencorps Düsseldorf-Oberbilk zum Festzelt. Es gibt Freibier. Um 18 Uhr beginnt der Eröffnungsabend mit Vereinsmitgliedern, Gästen und den Kompanie-Königspaaren. Für Musik sorgt DJ Frank. Der Eintritt im Festzelt ist an allen Tagen frei. Am Samstag gibt es um 11 Uhr im Festzelt ein Lichtpunktschießen für Jugendliche und Erwachsene. Ab 13 Uhr findet die Preisverleihung statt. Ab 15 Uhr erwarten die Schützendamen Senioren zu gratis Kaffee und Kuchen. Dazu treten die „Itterfrüchtchen“ auf.