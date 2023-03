Spenden für guten Zweck Schülerinnen geben Konzert für Aktion Herzenswunsch

Die Theresienschule richtet bereits seit 2017 Benefizkonzerte für unterschiedliche Projekte aus. So sind in den vergangenen Jahren eine Schule in Uganda und der Förderverein der Theresienschule in Hilden mit Spenden aus den Benefizkonzerten unterstützt worden. Das Projekt Herzenswunsch würde die Schule nun gerne dauerhaft unterstützen. Am Abend des Konzertes am 13. März wird auch ein Mitarbeiter des Projektes kommen und es vor dem Konzert den Zuschauern kurz vorstellen. Auf der Homepage der Malteser kann man sich zusätzlich über das Projekt informieren.