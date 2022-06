Bonni-Run : Schüler sammeln für Hilfsorganisationen

Bei strahlendem Sonnenschein sind in der letzten Unterrichtswoche vor den Sommerferien die rund 750 Schülerinnen und Schüler aus den Stufen 5 bis Q1 des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums durch den Hildener Stadtwald gelaufen. Ziel des Wohltätigkeitslaufs: Geld für verschiedene Hilfsorganisationen zu sammeln.

Der „Bonni Run“ wurde 2013 von der Schülervertretung ins Leben gerufen und findet seitdem in unregelmäßigen Abständen statt. Für dieses Jahr rechnen die Schülersprecher Nele Aktas und Jarne Lau aus der Q1 mit Spenden in Höhe von etwa 3000 Euro, die über die Startgelder eingenommen wurden. Sie sollen zu zwei Dritteln der Seenotrettung von Sea Watch, dem Bildungsprogramm der Kindernothilfe und der Hungerhilfe von Unicef zugutekommen. Mit dem Rest möchte die Schülervertretung unter Leitung von Lehrer Will Hammelrath schulinterne Projekte unterstützen.