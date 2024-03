Hildener bei „Jugend forscht“ Junge Wissenschaftler beeindrucken die Fachwelt

Ähnlich wettbewerbserfahren sind auch drei weitere Schüler aus Hilden, die Ende Februar in Düsseldorf ihren Hut in den Ring warfen. Ein schulübergreifendes Team bildeten dabei Lennart Wagner (16) vom Helmholtz-Gymnasium und Konstantin Richter (17) vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Sie widmeten sich der kontinuierlichen Gewässerfernüberwachung an der Itter. Unter einer Brücke brachten sie dazu einen Wasseranalysenschrank mitsamt technischem Gerät an. Gemessen werden dort Färbung, Salzgehalt, Temperatur, Trübung, Wasserstand und Fließgeschwindigkeit des Baches. Unterstützung bekamen sie bei ihrem Vorhaben von Ingenieur Ernst Wachendorff. In einem nächsten Schritt planen Wagner und Richter, eine Webseite zu erstellen, über die Daten öffentlich einsehbar sind. Anstoß für das Projekt war wohl der Unfall in der Kläranlage in Solingen-Ohligs Anfang vergangenen Jahres, bei dem Klärschlamm in den Bach gelangt war.