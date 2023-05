Schüler experimentieren Robin Kuschels aus Hilden kommt auf Platz 3 im Land NRW

Der 15-Jährige erzielte beim Regionalwettbewerb „Schüler experimentieren“ in Düsseldorf einen 1. Platz und belegte beim Landeswettbewerb in Essen den dritten Rang im Fachgebiet Technik. In seinem Projekt „Technikunterricht der Zukunft“ untersucht Robin Kuschels die Fragestellung, ob Mikrocontroller im Technikunterricht der Mittelstufe eingesetzt werden können und geeignet sind, diesen interessanter und zukunftsorientierter zu gestalten. Als Testobjekt hat er einen Arduino Uno – eine aus Soft- und Hardware bestehende Physical-Computing-Plattform – ausgewählt, mit dem vier verschiedene, unterschiedlich aufwendige elektronische Anwendungen durchgeführt wurden.