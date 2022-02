Hilden : Schon wieder Motorräder aus Tiefgarage gestohlen

Die Polizei hofft auf Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden Seit Wochen werden im Kreis vermehrt Motorräder aus Tiefgaragen gestohlen (die RP berichtete). Am Donnerstag (3. Februar 2022 ) registrierte die Polizei nun erneut zwei entwendete Maschinen - dieses Mal aus einer Tiefgarage in Hilden am Rembrandtweg 10.

