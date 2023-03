Instrumente zum Anfassen „Schnupper-Andrang“ in der Musikschule Hilden

Beim Tag der offenen Tür traten auch JeKits-Kinder der Hildener Grundschulen auf. Viele der Gäste bespielten versuchsweise mehrere Instrumente. So auch der Enkelsohn von Gabriele Luck: „Er hat schon Akkordeon, Blockflöte und Oboe ausprobiert.“ Am besten gefallen habe ihm jedoch das Akkordeon. Neben bekannten Instrumenten können in der Musikschule auch seltenere erlernt werden. Der Unterricht auf den „Orchideeninstrumenten“, wie Musikschulleiterin Dämmer sie liebevoll bezeichnet, wird durch einige freie Mitarbeiter möglich. „Was besonders bei uns ist, ist die Harfe. Das haben nicht alle Musikschulen“, erklärte die Leiterin. Die Beratung zu E-Gitarre und E-Bass musste zum Bedauern der Besucher kurzfristig abgesagt werden. Die Musikschule bietet Interessierten jedoch an, sich im Sekretariat zu melden. Die Lehrkräfte würden dann einen Termin zur Beratung vereinbaren. Wie viele Kinder sich am Ende für ein Instrument entscheiden, wird sich nach Ablauf der Anmeldefrist am 1. Juni zeigen.