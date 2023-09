Dezentraler Flohmarkt in Hilden Schnäppchenjagd bei Hilden trödelt

Am Samstag haben mehr als 130 Kinder, Erwachsene, Familien und Institutionen am ersten von zwei „Hilden trödelt“-Terminen teilgenommen. Marina und Alexander Schorn veranstalten den dezentralen Flohmarkt zum wiederholten Mal. Ins Leben gerufen hatten sie ihn während der Corona-Pandemie, als normale Flohmärkte nicht mehr stattfinden durften. Die Idee hatte Bestand. Am 9. Septeber steht der nächste „Hilden trödelt“-Termin an. Dann findet der dezentrale Flohmarkt im Hildener Süden statt. Die Grenze der Bereiche Nord- und Süditter verläuft in Höhe der Elberfelder Straße, der Berliner Straße und hinter dem Stadtpark in Richtung Benrath entlang der Itter. Die Standbetreiber entscheiden selbst, wann sie öffnen und wieder schließen. Die Kernzeit im Hildener Norden lag zwischen 10 und 16 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.hildentrödelt.de im Internet.