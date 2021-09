Hilden : Richrather Straße: Schlaglöcher werden repariert

Die Richrather Straße ist eine Landesstraße und in Hilden an einigen Stellen in einem miserablen Zustand. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Jahrelang hat die Stadt auf den miserablen Zustand hingewiesen. Jetzt endlich hat der Landesbetrieb Straßen NRW reagiert und eine Baufirma mit der Reparatur beauftragt.

Ab Montag, 20.09.2021, wird die Fahrbahn der Richrather Straße zwischen Hagelkreuz und Uhlandstraße erneuert. Dafür wird eine Fahrspur gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Süden wird auf der Richrather Straße an der Baustelle vorbeigeführt. Die Fahrtrichtung Innenstadt wird ab Baustraße gesperrt. Eine Umleitung in Richtung Innenstadt wird über Baustraße, Am Lindenplatz, Kirchhofstraße und Berliner Straße eingerichtet. Wichtig: An den Ausfahrten Schützenstraße, Talstraße, Albert-Schweitzer-Weg und Uhlandstraße zur Richrather Straße kann während der Bauzeit nicht in Fahrtrichtung Innenstadt abgebogen werden. Die Rheinbahn fährt in Richtung Innenstadt ab Haltestelle „Baustraße“ auch über die Umleitung. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und sollen binnen zwei Wochen abgeschlossen sein.