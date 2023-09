Stopp des KfW-Solarstrom-Förderprogramms “Schade, wir wären so gerne Teil der Energiewende gewesen“

Liebe KfW, am Dienstag hast Du mich beinahe in die Verzweiflung getrieben, am Mittwoch hast Du mich fast zum Weinen gebracht - und das nur mit einer Zahl: 422. Dahinter verbirgt sich die Förderung „Solarstrom für Elektroautos“. Bis zu 10.200 Euro Zuschuss standen im Raum. Auf unser Dach hätten nur 5000 Euro Förderung gepasst. Hätten. Aber der Zug ist abgefahren, denn die Fördermittel sind nach weniger als einem Tag ausgeschöpft. Wie soll die Energiewende so funktionieren?