Stammgäste waren verärgert Saunabereich im Hildorado öffnet wieder

Einige Stammgäste hatten angesichts der Schließung im Sommer heftig protestiert. „Es war den langjährigen Saunagästen klar, dass es früher oder später so kommen musste. Sie haben sich in diese absehbare Situation manövriert. Das hat allerdings nichts mit der Unterstützung des Aufrufes der Bundesregierung zum Energiesparen zu tun, das fällt in die Kategorie Missmanagement durch Personaleinsparung“, erklärte damals eine von ihnen.