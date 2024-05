Touren mit dem Sauerländischen Gebirgsverein Wanderung an der Sieg entlang

Die Sieg ist einer der malerischsten Flüsse in Nordrhein-Westfalen und deshalb geht es aus gutem Grund am Sonntag, 16. Juni, hier entlang und zwar von Merten nach Blankenberg. Mittelalterliche Gebäude kann man in beiden Orten bestaunen, in Merten zum Beispiel ein Kloster aus dem 12. Jahrhundert. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bei Marianne Gierling an.