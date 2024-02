Freizeit in Hilden Sauerländischer Gebirgsverein wandert auch im März durch die Region

Zu den regelmäßigen Terminen gehören jeden Mittwoch die Wanderungen durch oder rund um Hilden. Oft angesteuerte Ziele sind der Elbsee, der Benrather Forst, der Stadtwald und die Ohligser Heide. Es geht über Distanzen von sechs bis sieben Kilometern. Start ist immer um 9.45 Uhr. Und im dritten Monat des Jahres sind das die Treffpunkte: 6. März Elbsee-Parkplatz am Schalbruch, 13. März der Heidekrug an der Walder Straße, 20. März der Parkplatz in Nähe der Autobahnbrücke an der Hildener Straße/Brockenstraße in Düsseldorf, 27. März der Parkplatz am Waldbad (Elberfelder Straße). Wer mitwandern möchte, stößt zum jeweiligen Termin ganz unverbindlich zu Gruppe.