„Radfahrer sehen lange Rot“ Die Veloroute soll attraktiver werden

Doch ist dieser Verlauf den Hildenern eigentlich bekannt? Vielen vermutlich nicht, denn es gibt keine auffällige Beschilderung, wie sie sich Solingen beispielsweise erlaubt. Auf der Korkenziehertrasse wurden grüne Plaketten auf dem Boden angebracht, die die Veloroute sichtbar machen, Pfeile zeigen an, in welche Richtung die Fahrt fortgesetzt werden kann. Eine bessere Beschilderung soll in Hilden kommen, verrät Groll. Es würde ja schon ausreichen, diese an den Masten anzubringen. Doch warum war das bisher nicht der Fall? Weil die Straßenverkehrsbehörde dem Auto in den vergangenen Jahren stets Priorität eingeräumt habe, sagt der Stadtplaner. Er spricht sogar von Versuchen, die Mobilität auf zwei Rädern regelrecht zu behindern. Die Veloroute zumindest an den Knotenpunkten sichtbarer zu machen, sei jedenfalls ein konkreter Vorschlag, den die Verwaltung der Politik machen wolle.