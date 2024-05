Mani Neumann lädt bekannte Sängerin ein Anne Haigis singt am Samstag im Ponystall

Und nun kommt Anne Haigis. Die Sängerin und Gitarristin wurde 1955 in Rottweil geboren und steht seit vier Jahrzehnten auf der Bühne. 1981 veröffentlichte sie ihre erste LP „For here where the Life is“. Vor drei Jahren folgte unter dem Titel „Carry on“ laut Online-Datenbank Discogs Album Nummer 19. Haigis veröffentlichte auf Deutsch und Englisch und so führte ihre Karriere raus aus dem Schwarzwald sogar bis nach Los Angeles und Nashville. Ihren größten Auftritt dürfte sie aber im Sommer 1986 in Deutschland erlebt haben. Nach der Katastrophe von Tschernobyl organisierte die Anti-Atomkraft-Bewegung mehrere Musikfestivals. Das größte Konzert dieser Art fand am 26./27. Juni im bayerischen Burglengenfeld statt. Auf der Bühne standen vor rund 100.000 Zuschauern unter anderem Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Udo Lindenberg und eben Anne Haigis.