Hilden vor 100 Jahren Kohle, Koks und Briketts an der Benrather Straße

Die Redaktion berichtet im Lokalteil über Einbrüche in „Hilden und Umgegend“. An der Elberfelder Straße drangen Unbekannte mit einem Nachschlüssel in ein Haus ein. Im Keller brachen sie ein Vorhängeschloss auf und erbeuteten zwei Fahrräder. Große Mengen an Lebensmitteln waren die Beute von Einbrechern, die in ein Kolonialgeschäft an der evangelischen Kirche eindrangen. Und diese Nachricht wird alle besorgten Eltern erfreuen: Der Kindertransport nach Lauenburg in Pommern ist am Montag glücklich an seinem Ziel angekommen.