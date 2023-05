Aktion der Caritas und der Aktion Neue Nachbarn Rundgang entlang der Stolpersteine

Die Stolpersteine mit ihren knappen Daten zu Geburt, Verschleppung und Sterben der jeweiligen Person lassen Fragen nach deren Leben offen: Wer waren die Menschen, an deren Schicksale die goldglänzenden Steine erinnern? Niklas Kunz, Historiker und ehemaliger Mitarbeiter der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, erläutert während des rund einen Kilometer und sieben Stationen umfassenden Rundgangs durch Hilden an die Lebens- und Leidensgeschichten eben dieser Menschen. Kunz geht auch auf die Rolle der seinerzeitigen Polizei sowie die Ereignisse in der Pogromnacht ein. Er berichtet zudem über jüdisches Leben in Hilden während des Nationalsozialismus: 1933 lebten 54 jüdische Mitbürger in der Itterstadt. Im Januar 1942 gab der damalige amtierende Bürgermeister, Walter Schomburg, in einer Ratssitzung bekannt, Hilden sei „seit dem 31. Dezember judenfrei”. Die letzten jüdischen Bewohner, welche die Reichspogromnacht überlebten und nicht fliehen konnten, wurden im November und Dezember 1941 deportiert.