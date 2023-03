Drei Jahre Corona in Hilden und Haan Ein Rückblick auf drei Pandemiejahre

Hilden/Haan · Am 16. März 2020, also vor genau drei Jahren, berichtete die RP über den ersten Corona-Infizierten in Hilden. Wie sich unser Leben seitdem verändert hat und was nach dem Ende der Pandemie noch bleibt.

15.03.2023, 16:00 Uhr

Vor drei Jahren wurde der erste Corona-Fall in Hilden bekannt. Das Virus veränderte alles schlagartig. Foto: picture alliance / CHROMORANGE/Michael Bihlmayer

Vor genau drei Jahren hat sich ein Hildener mit dem Coronavirus infiziert. Seitdem war nichts mehr wie es vorher mal war. Eine Chronologie der Ereignisse in Hilden und Haan.