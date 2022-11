St. Martin in Hilden : Rudelsingen mit Martinsliedern auf dem alten Markt

Hilden Mit Klavierbegleitung singen die Teilnehmer der Rudelsingens am Mittwoch, 9. November, ab 17 Uhr, Martinslieder auf dem alten Markt.

„Wir hoffen, dass die Kinder danach an den Türen klingeln und singen gehen“, sagt Hans-Peter Rauscher. Diese Tradition habe in den vergangenen Jahren immer weiter nachgelassen und soll nun wiederbelebt werden.

Die Martinswoche in Hilden geht aber noch weiter: Am Donnerstag, 10. November, werden die „Martinstüten“ an die Kinder der Hildener Tafel verteilt. Am Freitag, 11. November, führt die Puppenbühne „Bauchkribbeln“ das Stück