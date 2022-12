Premiere in Hilden Rudelsingen eine Woche vor Weihnachten

500 Personen, die wenige Tage vor Weihnachten bei Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurst „O Tannenbaum“ und „In der Weihnachtsbäckerei“ singen? Kulesza würde das freuen. „Das ist jetzt ein Testballon, und wir hoffen, dass sich das Rudelsingen als fester Termin in Hilden in der Adventszeit etabliert“, erklärt Kulesza. Von ihm kommt auch die Idee, das Konzept, das es in anderen Städten bereits gibt, auf Hilden zu übertragen. Der Geschäftsführer des Stadtmarketing, Volker Hillebrand, ist jedenfalls überzeugt von der Veranstaltung. „Singen verbindet, und das können wir ja in diesen Zeiten alle dringend gebrauchen“, sagt er.