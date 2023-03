Gemeinnützige Stiftung Rotary Club Hilden-Haan Kinderheim erhält neue Fahrräder

Zum ersten Mal gehen die Fahrräder nun an die Kinder des evangelischen Kinderheims in Hilden. Fünf der 20 Kinder sind an diesem Donnerstag gekommen, um sich ein Rad auszusuchen und Probe zu fahren. Zwei Jungen entscheiden sich jeweils für ein Mountainbike. Dounia Hiffa setzt auf ein klassisch schwarzes Hollandrad.