Härtegrad normalerweise „mittel“ Rohrbruch macht Hildener Wasser „hart“

Wegen eines Rohrbruchs am vergangenen Wochenende in der Nähe der Förderbrunnen des Wasserwerks Baumberg ändert sich kurzzeitig die Wasserhärte des Trinkwassers in Hilden. Das teilte Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller jetzt mit. Sie liege nun vorübergehend bei 19 Grad Deutscher Härte.