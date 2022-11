Für vier Monate : Richrather Straße in Hilden wird zur Einbahnstraße

So wird der Verkehr ab dem 10. November 2022 in Hilden umgeleitet: Wer von Süden kommt, fährt über Baustraße, Lindenplatz, Kirchhofstraße, Gabelung und Berliner Straße bis zum Fritz-Gressard-Platz. Foto: Zeppelin Rental und Stadt Hilden

Hilden Hintergrund ist die Baustelle am Fritz-Gressard-Platz. Die Fahrbahn in eine Richtung Innenstadt wird gesperrt. Die Bauzeit beträgt vier Monate.

Die ohnehin angespannte Verkehrssituation in der Hildener Innenstadt dürfte sich ab diesem Donnerstag, 10. November, noch weiter verschärfen. Denn dann leitet die Stadt den Verkehr auf der Richrather Straße in Richtung Norden (von Langenfeld kommend zur Innenstadt) ab der Baustraße über den Lindenplatz, die Kirchhofstraße und die Berliner Straße bis zum Fritz-Gressard-Platz um – das sind rund zwei Kilometer Strecke.

Hintergrund ist die Baustelle am Fritz-Gressard-Platz. Dort wird der Eingang zur Mittelstraße neu gestaltet, die Landstraße 404 (dort ist das die Klotzstraße) wird in diesem Bereich zunächst für den Süd-Nord-Verkehr gesperrt. Nach dieser Sperrung soll in einem zweiten Schritt der Abschnitt der Benrather Straße (L 404) zwischen dem Fritz-Gressard-Platz und der Mittelstraße nur in Fahrtrichtung Langenfeld nutzbar sein. Dann wird der Verkehr ebenfalls umgeleitet.