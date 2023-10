Nach monatelanger Sperrung in Hilden Richrather Straße ist wieder freigegeben

Während die Kanalbauarbeiten zu einer Sperrung des Bereichs von Langenfeld kommend in Richtung Innenstadt führten, war die Richrather Straße ab Juli in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde großräumig über die Berliner Straße und die Kirchhofstraße in Richtung Lindenplatz umgeleitet. Diesen Weg mussten Autofahrer aus Richtung Langenfeld kommend bereits seit Anfang Mai in entgegengesetzte Richtung fahren.