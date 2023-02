Mitten im Berufsverkehr Rheinbahn-Streik verschärft Verkehrslage in Hilden

Haan ist komplett vom Busverkehr abgeschnitten, alle Linien werden bestreikt. In Hilden sollen wenigstens noch die 782 und die 785 fahren. Das klappt mal besser, mal schlechter. Viele Menschen sind deshalb grundsätzlich aufs Auto umgestiegen. In Hilden jedoch ist auch das keine besonders gute Idee, da der Fritz-Gressard-Platz seit Monaten von Langenfeld aus kommend in Richtung Düsseldorf gesperrt ist: Der Verkehr läuft über den Lindenplatz und die Kirchhofstraße. Dort kommt man am Donnerstagmorgen zu Fuß schneller voran als mit dem Auto. In diesem Stau stehen auch die Busse der Linien 785 und 782 in Richtung Düsseldorf. Wenn sie denn fahren, sammeln sie auf dieser Strecke einige Verspätungsminuten.