Freizeit in Hilden Retro-Gaming-Abend in der Stadtbibliothek

Hilden · Ran an die Konsole! Diesen Befehl werden Freunde von Playstation und Pokémon am 29. September in der Stadtbibliothek Hilden gerne ausführen. Und durch eine ganz besondere Brille kann auch ein Blick in die Zukunft geworfen werden.

22.09.2023, 10:55 Uhr

Die Amine-Band Genkidama vertont am 29. September in der Bibliothek die Musik der Spieleklassiker. Foto: Stadt Hilden

Für Fans vergangener Spieleklassiker hat die Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz in Hilden ein besonderes Event am Start. Am Freitag, 29. September, findet dort von 19 bis 22 Uhr ein „Retro-Gaming“-Spieleabend für die ganze Familie statt. Konsolen und Klassiker, die sich vor Jahren und Jahrzehnten bereits größter Beliebtheit erfreuten, stehen bereit, um ausprobiert zu werden. Auch ein Sammelkartentreff wird angeboten. Fans der Spiele „Magic: The Gathering“, „Yu-Gi-Oh!“ sowie „Pokémon“ dürfen sich hier treffen, Karten tauschen und sich mit diesen duellieren. In einem separaten Bereich befinden sich Automaten mit Arcade-Games und interaktive Spieltische. Für den Übergang in die Zukunft der Videospiele steht die VR-Brille, die ausprobiert werden kann. Im Rahmen des Wettbewerbs „Beat the Librarian“ kann auch das Bibliothekspersonal vor Ort herausgefordert werden: Wer oft genug gegen die Mitarbeiter der Bibliothek gewinnt, erhält eine Figur, die vom 3D-Drucker erstellt wird. Zudem wird es ein musikalisches Begleitprogramm geben. Die Band Genkidama spielt ab 19 Uhr Musik diverser Anime-Klassiker. Das dürfte bei dem ein oder anderen Besucher ganz bestimmt nostalgische Erinnerungen wecken. Und am Ende steht die beste Nachricht: Der Eintritt ist für alle Aktionen frei.

(elk)