Restaurants in Hilden : Premium-Fleisch beim Live-Musical

Das Restaurant „Meat & Mind“ ist spezialisiert auf hochqualitative Fleischgerichte. Mit Verfeinerungen am Konzept sowie Angeboten und Events wollen die Inhaber zusätzlich Kunden überzeugen.

Vor einem Jahr eröffneten Majid Izadi Fini und Hashem Sohrabi das „Meat & Mind“ im Margaretenhof, Walder Straße 287. „Der Name ‚Magaretenhof’ ist überregional bekannt“, berichtet Fini. „Wir wollten dem gerecht werden und sogar noch eine Schippe drauflegen.“ Der neue Name des Restaurants spreche für sich, erklärt der Inhaber weiter. „Er weist darauf hin, dass mit Bedacht Fleisch verzehrt werden muss“ – speziell betreffe das die Qualität. Der Name beschreibe daher auch das Konzept von Fini und Sohrabi: Fleischgerichte von Premiumqualität zu erschwinglichen Preisen.

Im Restaurant, neben der Theke, steht ein Dry Aged Reifeschrank in dem die Inhaber das Fleisch eigens für vier bis acht Wochen reifen lassen. „Das ist etwas besonderes“, erläutert Fini. „Viele Restaurants lassen Dry Aged Fleisch liefern, wir reifen es selber.“ Dabei halte der gelernte Koch immer ein besonderes Augenmerk auf die Herkunft und die Haltung der Tiere. Das Dry Aged kommt aus Irland, die Steaks aus Australien und Argentinien, das Schweinefleisch aus Spanien, das Geflügel aus Frankreich und die Burger-Patties werden aus US-Beef gefertigt. „Beim Kochen nutzen wir nur frische Zutaten – keine Verstärker, keine ‚Convience’. Wir bieten gesunde Küche aus den besten Produkten, die auf dem Markt sind“, so Fini.

Catering außer Haus oder Festivitäten im Restaurant bietet das „Meat & Mind“ ebenfalls. Zudem stehen bis Ende des Jahres noch einige Events aus, darunter zwei Abende mit Live-Musicals in Kooperation mit „Revue Dinner“ der „maumaumedia“-Eventagentur. Am Freitag, 8. November, findet ab 18 Uhr die Musical-Dinnershow „Die Welt der Musicals“ statt. Am Samstag, 9. November, auch ab 18 Uhr, lädt das Restaurant zur Dinner-Show „Nights in Hollywood“. Zu beiden Live-Events wird ein Vier-Gänge-Menü geboten. Das Ticket kostet 79 Euro und steht im Vorverkauf.