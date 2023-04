Hilden Restaurant Intensiu bleibt vorerst ohne Michelin-Stern

Gereicht hat es am Ende dann leider doch nicht – das Hildener Restaurant Intensiu hat am Dienstagabend keinen Michelin-Stern abgeräumt. „Das wäre fürs erste Jahr vielleicht auch ein wenig zu viel gewesen“, sagt Inhaber Kris Bratec. Mit seinem Küchenchef Lukas Jakobi und dem Team hatte er das Restaurant im Hotel Monopol am Bahnhof vor etwas mehr als einem Jahr eröffnet und seitdem viele Preise abgeräumt, unter anderem wurde die Küche von Gault Millau mit zwei roten Hauben ausgezeichnet, und der Feinschmecker zählt das Intensiu zu den 500 besten Restaurants deutschlandweit. „Wir hatten ein wirklich tolles erstes Jahr“, sagt Kris Bratec.