Hildener Gastronomie „China Happy Day“ neu in der Markt-Passage

Für 8,90 Euro dürfen sich die Gäste am Büffet bedienen. Dieses ist wie die allermeisten Speisen auch To Go zu haben - ebenso wie die Nudelbox (wahlweise mit Hühnerfleisch), die 5 Euro kostet. Die meisten Kunden von „China Happy Day“ essen nicht vor Ort, sondern nehmen das Essen mit oder lassen es sich nach Hause liefern, erzählt Yan Qing Chen. Dennoch hat sie bereits so etwas wie eine Stammkundschaft, die im Lokal die Mahlzeit einnimmt. Diese stellt sich vor allem dann ein, wenn nebenan Wochenmarkt ist.