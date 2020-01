Nachgefragt : Walder Straße: Ampel fällt länger aus als geplant

Seit dem 7. Januar repariert eine Fachfirma die Ampel. Foto: Tobias Dupke

Hilden Eigentlich sollte die Ampelanlage an der Kreuzung Berliner Straße/Walder Straße/Itterpark bereits am vergangenen Freitag wieder in Betrieb sein. Doch auch am Dienstagmorgen mussten Autofahrer einspurig am Nadelöhr vor dem Krankenhaus vorbeifahren.

