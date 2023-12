Gesundheit in Hilden Klinik im Park macht unter neuem Namen weiter

Die Klinik im Park ändert erneut ihren Namen: Schon ab Januar soll sie als Remigius Klinik im Park fortgeführt werden. Die Betreibergesellschaft der Klinik befand sich seit April in einem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Ende November wurde dem Insolvenzplan für den Standort an der Hagelkreuzstraße in Hilden einstimmig zugestimmt. Der Bestätigungsbeschluss ist damit rechtskräftig, sodass das Verfahren wohl noch vor dem Ende des Jahres aufgehoben werden kann.