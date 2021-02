Hilden : Rekordergebnis für Sternsinger

Hilden Die Sternsinger der katholischen Pfarre St. Jacobus sammelten trotz der schwierigen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie sage und schreibe 44.500 Euro an Spenden für notleidende Kinder in der Ukraine und weltweit.

Wie vieles andere, so musste auch die Sternsingeraktion in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie anders als sonst stattfinden. Die Verantwortlichen in den Ortsgemeinden von St. Jacobus Hilden haben mit viel Kreativität und Engagement neue Möglichkeiten entwickelt, den Segen zu den Menschen zu bringen, sagt Diakon Michael Ruland in den Pfarrnachrichten. Die Sternsinger sammelten trotz der schwierigen Rahmenbedingungen sage und schreibe 44.500 Euro an Spenden. „Dieses Ergebnis hat alle Erwartungen weit übertroffen“, dankt Ruland allen, die dazu beigetragen haben. Weil Hausbesuche nicht möglich waren, boten die Sternsinger ihren Segen an mehreren Wochenenden in den Ortskirchen an. Die Spenden sind für notleidende Kinder in der Ukraine und weltweit bestimmt.