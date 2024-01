Itterstraße in Hilden Reifenstecher terrorisiert Anwohner

Im vergangenen Jahr hatten Unbekannte auch antisemitische Parolen in den Lack der Fahrzeuge gekratzt. „Free Hamas“, „Free Palestina“ und „Scheiß Israel“ stand da zu lesen, der Staatsschutz ermittelte. Daniel Uebber: „Zwar wurden – mit zeitlichem Bezug zu dem Beginn der Krieges in Nahost – auch zweimal antisemitische Parolen an der Itterstraße in Autos geritzt, allerdings gehen wir nicht davon aus, dass die Sachbeschädigungen insgesamt einen politischen Hintergrund haben. So sind verschiedene Opfer mit den unterschiedlichsten Nationalitäten betroffen, zudem ist es fraglich, ob die beiden Fälle mit antisemitischen Schriftzügen in die Serie passen. Seit Oktober haben wir auch keine staatsschutzrelevanten Vorkommnisse mehr an der Itterstraße registriert.“