Nach Taten im Winter war es ruhig geworden Reifenstecher schlagen wieder an Neu- und Itterstraße zu

Nach aktuellen Kenntnissen der Beamten habe die Halterin eines Renault Kangoo ihren Wagen am Mittwoch um circa 14 Uhr an der Neustraße 5 geparkt. Am Folgetag gegen 10 Uhr bemerkte sie an ihrem Auto einen aufgestochenen Reifen, so der Sprecher: „Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass in der Neustraße sowie in der angrenzenden Itterstraße an insgesamt sechs weiteren Fahrzeugen die Reifen aufgestochen wurden.“ Die Polizei schätzt den Schaden auf einen vierstelligen Betrag.