Schaden geht in die Tausende Reifenstecher schlagen schon wieder zu

„Dieses Mal wurden der Polizei am Samstagmorgen insgesamt neun betroffene Autos gemeldet“, erklärt ein Polizeisprecher. Neu ist, dass der Tatort ausgeweitet wurde, denn die Fahrzeuge waren laut Polizei „sowohl an der Itterstraße, aber auch an der Neustraße und der Benrather Straße abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf eine Summe von mehreren Tausend Euro.“