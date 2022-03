Hilden : „Rehkids“-Kinder pflanzen 500 Bäume

Hilden Die Idee entstand beim Fest der Kindertagesstätte zu ihre 20-jährigen Bestehen im Spätsommer 2021. Mit vielen Angeboten und Aktionen wurde die „Waldkasse“ ordentlich gefüllt.

Ziel war es, die „Waldkasse“ zu füllen und auf einen Erlös von rund 1.000 Euro zu kommen. „Und das haben wir geschafft!“, verkündet Birgit Köhnen, Leiterin der Kita Rehkids erfreut. „Bei unseren Streifzügen durch den Wald ist uns und besonders den Kindern aufgefallen, wie sehr die Bäume leiden. Viele sind in keiner guten Verfassung, da sie in Folge der vielen zu trockenen Sommer vom Borkenkäfer befallen waren. Uns war schnell klar, dass wir etwas tun, um dem Wald zu helfen!“

500 Bäume für den Stadtwald sind ein großzügiges Geschenk. Sie sollen nun eine Fläche füllen, auf der vormals Fichten standen. Diese wurden Opfer des Borkenkäfers. Das gleiche Wirken des Schädlings konnten die Kinder an zehn Kiefern beobachten, die das Gelände ihrer Kita an der Lievenstraße im Hildener Osten säumten, beobachteten. „Für die Kinder war das sehr interessant und eindrucksvoll, bewirkte aber auch eine unmittelbare Betroffenheit“, sagt Kita-Leiterin Birgit Köhnen.

Zum Stadtwald haben die Mädchen und Jungen eine ganz besondere Beziehung. Er ist mindestens zwei Mal in der Woche Spiel- und Lernort für Kinder. Rund 30 Bäume, in der Kita vorgezogene Setzlinge für einen Mischwald mit Buchen, Ahorn, Eschen, Wal- und Haselnuss, kommen zu den gekauften 500 Bäumen noch hinzu. Gemeinsam mit dem Hildener Förster Dennis Anders suchte die Kita geeignete Plätze im Hildener Stadtwald, die sich für eine Wiederaufforstung eignen. Hinter einer Waldschutzhütte im Hildener Norden, östlich der Autobahn, wurden sie fündig.

Neben dem Wald ist es der rund 10000 Quadratmeter große Naturgarten, in dem nicht nur verschiedene Baumarten, darunter auch Obstbäume und -sträucher, wachsen, sondern auch Gemüse und Kräuter angebaut werden, die im Essen für die Kinder Verwendung finden. So trifft Obst wie Äpfel, Erdbeeren, Brombeeren und Himbeeren sowie Rohkost auf ganz natürliche Art den Geschmack der Kinder. „Die meckern eher, wenn Gemüse nicht knackig frisch ist, sondern gekocht wird“, so Köhnen. Auch für viele Tiere ist der Garten ein naturbelassenes Habitat. Nachdem eine Ricke samt Kitz, die häufig auf dem Grundstück, auf dem 2001 die Kita errichtet wurde, gesichtet wurden, sich ein neues Revier suchen mussten, blieben sie zumindest bei der Namensgebung in Erinnerung. Außer den zwei Schildkröten gibt es reichlich wildes Leben im Garten. Direkt vor einem Fenster, in einem noch kahlen Fliederstrauch, tummeln sich mehrere Blaumeisen um eine Futterstelle. Ein Buntspecht beobachtet die Vogelschar, zu der ansosnsten auch Gimpel, Eichelhäher und sogar ein Mäusebussard, der seinen Beobachtungsposten auf einem Stapel Totholz eingerichtet hat, zählen. Um diese umfassende pädagogische Arbeit in und mit der Natur zu stemmen, kann sich Birgit Köhnenauf ein engagiertes Team sowie auf eine unterstützende Hilfe durch die Elternschaft verlassen.