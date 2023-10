Klinik in Hilden scheint gerettet „Wir sind unendlich froh“

„Wir sind unendlich froh, dass die Landesregierung eine Rettung für das Hildener St. Josefs-Krankenhaus organisiert hat. Unser großer Dank gilt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, der sich höchst persönlich in die Vermittlung der neuen Trägerschaft eingebracht hat“, erklären die Landtagsabgeordneten von CDU und Grünen im Kreis Mettmann. Jan Heinisch, Claudia Schlottmann, Christian Untrieser, Martin Sträßer (alle CDU) sowie Ina Besche-Krastl (Grüne) hätten in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt, an der Anhörung der Krankenhausträger im Gesundheitsministerium teilgenommen und sich ebenfalls um eine Lösung für die Krankenhaussituation eingesetzt. „Die Ankündigung der Krankenhausschließung durch die Kplus-Gruppe kam zur absoluten Unzeit und hat das Personal, aber auch die Patientenschaft, und die Bevölkerung massiv verunsichert. Das hat man auch an der großen Beteiligung gesehen, die bei den Demonstrationen in Hilden und Haan zu verzeichnen war. Die Übernahme des Hildener Hauses durch GFO kann dieses Vertrauen wiederherstellen.“ Die Abgeordneten betonen, sich weiter nach Kräften in die Klärung einer Perspektive auch für das Haaner Haus einzubringen. „Ob dies ein Krankenhaus in klassischer Form oder eine solide, ortsnahe Gesundheitsversorgung in neuem Gewand sein wird, muss der weitere Prozess zeigen.“