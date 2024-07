Parkhaus am Hildener Rathaus Tiefgarage bleibt noch mehrere Wochen gesperrt

Die Auswirkungen der Tiefgaragen-Sperrungen konnten die Besucher der Innenstadt am vergangenen Samstag erleben: Die anderen Parkhäuser waren zeitweise so voll, dass keine weiteren Autos mehr einfahren konnten. An der Robert-Gies-Straße beispielsweise blockierte der Rückstau den Verkehr in beide Richtungen.