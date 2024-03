Haushalt verabschiedet Hildener müssen tiefer in die Tasche greifen

Es gibt im Haushalt viele Positionen, an denen nun der Rotstift angesetzt wird. Sie betreffen in hoher Zahl freiwillige Leistungen. Es wird zum Beispiel kein Geld mehr in die Hand genommen für ein Kinderfest in der Partnerstadt Nove Mesto. Es gibt weitere Beispiele für Streichungen und Kürzungen: Die Zuwendungen für den Sauerländischen Gebirgsverein werden komplett gestrichen. Arbeiterwohlfahrt, der Verein „Hand in Hand“ und die Freizeitgemeinschaft müssen Einbußen in Höhe von 10 Prozent in Kauf nehmen. Nicht zuletzt legte der Rat auch bei sich selbst den Rotstift an und strich unter anderem das Budget für die Weihnachtsfeier ebenso wie die Ausgaben für Getränke während der Ratssitzungen. Gekürzt werden Ausgaben für Kränze und Nachrufe für verstorbene Ratsmitglieder.