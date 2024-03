Politik in Hilden Rat beschließt Anhebung der Grundsteuer

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am Mittwochabend den Haushalt für das laufende Jahr auf den Weg gebracht. Einer der im Vorfeld meistdiskutierten Punkte war die Anhebung der Grundsteuer A und B für die Besitzer von Immobilien. Diese müssen sich nun auf 580 Prozentpunkte einstellen. Der Vorschlag der Verwaltung, auf 630 Punkte zu erhöhen, ist damit ebenso endgültig vom Tisch, wie der Antrag der FDP, grundsätzlich auf Erhöhungen zu verzichten. Die Liberalen hatten in ihrem Antrag darauf verwiesen, dass die Erhöhung der Grundsteuer nicht zu einer deutlichen und nachhaltigen Entlastung des städtischen Haushaltes führen würde, mit der sich am Ende eine Haushaltssicherung vermeiden ließe. Aus Sicht der Verwaltung hätte eine Beibehaltung des alten Hebesatzes jedoch dazu geführt, dass sich Haushaltsdefizit für das laufende Jahr von rund 16,6 Millionen Euro auf mehr als 22,2 Millionen Euro erhöht hätte.