Sitzung am 21. August Rat berät über FZG-Jahresabschlüsse nicht öffentlich

Die Zukunft des Abenteuerspielplatzes an der Richard-Wagner-Straße in Hilden ist Thema der Ratssitzung am Mittwoch, 21. August, ab 17 Uhr im Bürgertreff an der Lortzingstraße. Beraten wird im nicht öffentlichen Teil. Der Weiterbetrieb der Anlage ist letzter Punkt auf der Tagesordnung. Dem voraus geht ein Sachstandsbericht zur Prüfung mehrerer Jahresabschlüsse der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte (FZG), der Betreiberin des Abenteuerspielplatzes.