Ramadan in Hilden Hildener Muslime brechen gemeinsam das Fasten

Der Ehrenvorsitzender Erhan Akyol hob in seiner Ansprache hervor, dass die Gemeinde seit der Einweihung der Moschee 1997 zum „Iftar-Fest“ einlade. Er erinnerte an das Erdbeben, „von dem in der Türkei 40.000 Menschen“ betroffen worden seien. „In unserer Gemeinde konnten wir 25.000 Euro sammeln, die wir an die Hilfsorganisationen im Land gespendet haben. Darunter auch den Erlös, den unsere Kinder bei ihrem Trödelmarkt einnahmen.“ Denn nicht nur das gemeinsame Fastenbrechen ist Tradition während des Ramadan-Monats, sondern auch die Mildtätigkeit gegenüber denen, die in Not sind.