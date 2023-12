Soziales in Hilden Wenn Hörgeräte im Reisegepäck stecken

Hilden · Ralph Schirner versorgt schwerhörige Kinder in Argentinien mit Hörgeräten und ermöglicht ihnen somit ein halbwegs normales Leben in einem Land, das unter hoher Inflation leidet. Für den Dienst an der guten Sache muss er nur am Zöllner vorbeikommen.

05.12.2023 , 14:55 Uhr

Auszeichnung für soziales Engagement: Ralph Schirner "schmuggelt" Hörgeräte nach Argentinien. Foto: Elmar Koenig

Von Elmar Koenig