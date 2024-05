Ralf Siepmann veröffentlicht Roman „Blutwappen“ Wenn Geschichte zu einem Kriminalfall wird

„Eine Klassenkameradin war vor Gericht in Hamburg, weil sie gegen den braunen Muff protestiert hatte“, erinnert sich Ralf Siepmann. Sein Kriminalroman „Blutwappen“ springt zurück in diese Zeit. Nicht an die Universität in Hamburg, an deren Fassade das Banner mit der Anklage an die Älteren ausgerollt wurde, sondern zunächst ins vermeintlich beschauliche Westfalen: Auf dem Kirchplatz in Wiedenbrück wird 1965 ein grausam zugerichtetes Opfer aufgefunden. Es ist der erste Mord seit 20 Jahren in der Stadt, vermutet Hauptkommissar Josef Brockentrup, als er die Ermittlungen aufnimmt. Bald darauf wird in Wien ein ähnlich zugerichtetes Opfer aufgefunden, und allmählich erkennt die Polizei, dass es sich bei den Toten um Täter aus der NS-Zeit handeln muss.